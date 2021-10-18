الهيبة يتصدر الترند في لبنان والسعودية

الوكيل الإخباري - بعد عرض الحلقة الأولى منذ ساعات قليلة تصدر إسم مسلسل "الهيبة - جبل" الترند على أحد مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر" في لبنان والسعودية، رغم أن هذا الجزء هو الجزء الخامس لهذا العمل نفسه إلا أثبت أنه يتمتع بشعبية واسعة على المستوى المحلي والعربي.



وقد أشاد المتابعين بالأداء الذي قدمه ممثلي العمل خلال هذه الحلقة، مشيرين إلى أنه يحمل الكثير من الغموض والتشويق.

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الجدير بالذكر، أن قصة هذا الجزء تقوم على إكتشاف جبل، مخططًا لتحويل السد المائي الذي تنعم بخيراته الهيبة إلى أخطر منفذ تهريب عرفته الحدود، ما يضعه أمام معركة لا خيار فيها سوى المواجهة، ويلعب دور البطولة الممثل السوري تيم حسن، عبد المنعم عمايري، إيميه صيّاح، سعيد سرحان، عبدو شاهين، روزينا لادقاني، محمد عقيل، ناظم عيسى، منى واصف، من تأليف سامر نصر الله، سعيد سرحان، عصام أبو خالد وإخراج سامر البرقاوي.

المصدر - الفن