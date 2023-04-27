الوسط الفني يفجع بوفاة فنان كوميدي -صورة

الوكيل الإخباري- توفي الممثل الكوميدي المسرحي اللبناني، سامي خياط، يوم امس الأربعاء، بعد مسيرة فنية جعلته أحد رواد المسرح الساخر في البلاد.

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ودشّن الراحل مشواره الفني بمسرحية "موليير هوغو وسوفوكول"التي قدمها في عام 1960، ثم بنى مساراً من المسرحيات التي صُنّفت ضمن المسرح الغنائي الهجائي الساخر.



ومن أبرز أعماله طوال مشوار امتد لأكثر من 60 عاماً: "يس فور لياس" و"أبو كليبس" و"ستار إيبيديمي" و"مين دريان" و"كوما سافا" و"قرف" و"بعبدا بوم".



ومُنح خياط وسام الفنون والآداب الفرنسي برتبة ضابط في 2020، وذلك تقديراً لأعماله المسرحية باللغتين الفرنسية والفرنكو-لبنانية.



كما نال الراحل تكريمات عدة أبرزها من مؤسسة جبران تويني ومؤسسة فخر الدين الثاني.





العربي الجديد

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