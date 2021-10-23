الوصية .. مسلسل جديد لسلمى المصري وهبة نور

الوكيل الإخباري-علم موقع "الفن" أن الممثلتين السوريتين سلمى المصري وهبة نور تستعدان للسفر إلى بيروت للمشاركة في مسلسل عربي مشترك يحمل اسم "الوصية" وهو عمل كوميدي وإنتاج إحدى المنصات الإلكترونية.

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سلمى وهبة انضمتا إلى عدة ممثلين من سورية ولبنان ومصر،هم هشام حداد وخالد حيدر وشيرين أبو العز.



العمل كان مقرراً أن ينطلق يوم غد في لبنان، لكن وفاة أحد أبطال العمل وهو الفنان اللبناني بيار جامجيان أجبر القائمين على المسلسل على تأجيل التصوير حوالي الأسبوع.

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