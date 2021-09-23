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الخميس، 23-09-2021 09:37 ص

الوليد مقداد يتحوّل إلى مغني راب ويقترب من المليون في أقل من 24 ساعة -فيديو

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الوكيل الإخباري - طرح نجم طيور الجنة الوليد مقداد وصديقه إبراهيم العتيلي أغنية جديدة على طريقة الراب عبر قناته الرسمية على يوتيوب تحت عنوان "أصحابي أنا" من فيلمه " أطرش بالدبة"، وحصدت منذ نشرها على أكثر من 940 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأغنية وأشادوا بكلماتها التي تعزز من روابط الصداقة وبأداء الوليد مقداد وتقول كلمات الأغنية : صحابي أنا مش من يوم مش من سَنة إلنا مع بعض سنين في الشِّدِّة قبل الهَنا .

 

 

 

المصدر - الفن 

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