اليسا تدعم شيرين عبدالوهاب بحفلها في موسم الرياض

الوكيل الإخباري - أجواء مليئة بالمشاعر والاحساس تابعناها في حفل اليسا ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 بنسخته الثالثة، وأشعلت اليسا الأجواء على مسرح محمد عبده بمنطقة أرينا بوليفارد رياض سيتي، وشهد الحفل حضور جماهيري واسع، وخطفت الأنظار بإطلالتها.





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أشعلت إليسا الأجواء في حفلها وبدأت بأغنية "على حس حكايتنا"، وبطريقتها دعمت صديقتها شيرين عبدالوهاب على المسرح في أزمتها الأخيرة وغنت أغنيتها "مشاعر" وسط هتافات شديدة وتأثر من الجمهور، وطلبت من الجمهور أن يدعم شيرين ويغني معها، تداول رواد تويتر مقطع الفيديو الذي غنت فيه وعبروا عن سعادتهم بهذا الدعم تحت هاشتاغ كلنا شيرين.



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