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الأحد، 05-06-2022 03:36 م

اليسا تعلن بدء تسجيل البومها الجديد

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الوكيل الإخباري-نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة جديدة لها على وسائل التواصل الاجتماعي من داخل الستوديو وأعلنت رسمياً أنها بدأت بتسجيل ألبوم أغنياتها الجديد.

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وكانت طرحت إليسا ديو مع الفنان المغربي سعد لمجرد "من أول دقيقة" الذي ما زال يحطم الارقام القياسية بعد شهر من طرحه.


وكانت احتفلت إليسا الاسبوع الماضي وبعد أقل من شهر على طرح أغنيتها "من أول دقيقة"، بتحقيق الاغنية الـ80 مليون مشاهدة.


إشارة إلى أن ديو "من أول دقيقة" من كلمات أمير طعيمة وألحان رامي جمال وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

 

 

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