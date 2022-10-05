اليوم.. انطلاق حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 38

الوكيل الإخباري - ينطلق، اليوم الأربعاء، حفل افتتاح الدورة الـ 38 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة.

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والتي تحمل اسم الفنان محمود حميدة، وتخصص أغلب فعالياتها لإلقاء الضوء على مسيرة الكوميديا في السينما المصرية، ويشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة دنيا سمير غانم، مع منح وسام خاص لوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وقررت إدارة المهرجان الاحتفاء بعدد من الأسماء الفنية خلال الدورة الـ 38، وجاءت كالتالي الفنان إسماعيل ياسين- المخرج فطين عبد الوهاب- الفنان سمير غانم- الفنانة دلال عبد العزيز- الفنان سمير صبري- المونتير سعيد الشيخ- الموسيقار علي إسماعيل- مديرة التصوير أبية فريد، كما سيتم الكشف لأول مرة عن كتاب أهم 100 فيلم كوميدي في تاريخ السينما المصرية.



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