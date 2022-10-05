الأربعاء 05-10-2022
الوكيل الاخباري

أوبك+ تقرر خفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا

التربية تعدل وقت دوام مدارس الفترة المسائية اعتباراً من نهاية الشهر الحالي

مصدر حكومي: لا تغيير على موعد بدء دوام الوزارات والمؤسسات الرسمية

انطلاق حملة النظافة الوطنية في غابات اشتفينا بعجلون

وزير صحة أسبق يُقدم مقترحات لحماية الأردن من مرض الكوليرا

التعليم العالي توضح حول مخصصات المنح والقروض الجامعية

تشققات تُغلق جزء من طريق دير أبي سعيد - عيون الحمام في إربد - صور

بيان أردني عُماني مشترك في ختام زيارة الملك إلى عُمان

التعليم العالي تعلن نتائج الدورة الثانية للمنح الخارجية - تفاصيل

مياهنا تنشر ارشادات تنظيف خزان المياه والآبار الأرضية

الأربعاء، 05-10-2022 03:41 م

اليوم.. انطلاق حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 38

2022_10_5_13_30_34_728


الوكيل الإخباري -  ينطلق، اليوم الأربعاء، حفل افتتاح الدورة الـ 38 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة.

اضافة اعلان

 

والتي تحمل اسم الفنان محمود حميدة، وتخصص أغلب فعالياتها لإلقاء الضوء على مسيرة الكوميديا في السينما المصرية، ويشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة دنيا سمير غانم، مع منح وسام خاص لوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

 

وقررت إدارة المهرجان الاحتفاء بعدد من الأسماء الفنية خلال الدورة الـ 38، وجاءت كالتالي الفنان إسماعيل ياسين- المخرج فطين عبد الوهاب- الفنان سمير غانم- الفنانة دلال عبد العزيز- الفنان سمير صبري- المونتير سعيد الشيخ- الموسيقار علي إسماعيل- مديرة التصوير أبية فريد، كما سيتم الكشف لأول مرة عن كتاب أهم 100 فيلم كوميدي في تاريخ السينما المصرية.

 


سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
b6a0a0fd-4520-4ea2-8bd2-53ee984da7d7

نادية الجندي تعود بعمل جديد عام 2023

1_987971_original

ابنة رامي عياش تغني وتأسر القلوب بفيديو من المطبخ

d981d8b1d98ad982-d988d8a7d985d8a7-d98ad8b4d8a7d8b1d983-d981d98a-d8aad8b1d98ad986d8af-d8a7d986d8aad8b4-d988d8a7d8acd8b1d98a-710x470.jpg.pagespeed.ce.GdocwF6w-c

فريق واما يشارك في ترند 'انتش واجري' - فيديو

000_1MR0PF

هند صبري تشارك متابعيها بـ صورة جديدة لها - صورة

69467

فيلم تسليم أهالي لـ دنيا سمير غانم يقترب من 30 مليون جنيه

258844_0

رقص وغناء توأم الفنانة أصالة محط اهتمام الجمهور - فيديو