السبت 28-05-2022
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السبت، 28-05-2022 02:24 م

ام كلثوم تعتلي المسرح في الثاني من حزيران المقبل

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الوكيل الإخباري-يقدم مسرح الساقية للعرائس في مصر ، حفلتان لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم، لتقدم فيهما أغنيتين من أعظم أغانيها وهم "أمل حياتي"، "عودت عيني" وذلك يوم الخميس الموافق 2 حزيران ، بقاعة النهر بساقية الصاوي، علي أن تبدأ الحفلة الأولى في تمام الساعة السادسة مساءً، وتبدأ الحفلة الثانية في الثامنة مساءً، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا. 

ويأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار. 

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اليوم السابع

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