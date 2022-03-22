انتحار اليوتيوبر السوري داخل منزله - صورة

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية بشكل واسع خبر وفاة يوتيوبر سوري يدعى "ديفيد راجلكاف"، أو كما يلقّب نفسه "رجل الكهف" منتحرا في مقر إقامته في العاصمة السويدية ستوكهولم وذلك بسبب معاناته من مرض نفسي، "اكتئاب ثنائي القطب".

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ونعاه العديد من أصدقائه ومتابعيه، فور الإعلان عن وفاته.

وبحسب الأطباء فإن الاكتئاب ثنائي القطب، عبارة عن حالة صحية عقلية تتسبب في تقلبات مزاجية مفرطة تتضمن الارتفاعات "الهوس أو الهوس الخفيف"، والانخفاضات "الاكتئاب" العاطفية وعرف في السابق باسم الاكتئاب الهوسي.





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