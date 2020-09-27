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الأحد، 27-09-2020 02:37 م

انتحار ممثلة يابانية بظروف غامضة

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الوكيل الاخباري - أفادت القناة التلفزيونية اليابانية الاجتماعية، اليوم الأحد، بأن الممثلة السينمائية والتلفزيونية اليابانية يوكو تاكيوتشي، أقدمت على الانتحار.

ووفقا للشرطة المحلية، فقد عثر أقاربها على جثة الممثلة البالغة من العمر 40 عاما في المنزل الليلة الماضية. ونقلت سيارة إسعاف الفنانة إلى المستشفى حيث أكد الأطباء وفاتها.

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وتعتبر الشرطة أن الانتحار بالذات سبب الوفاة، رغم أنه لم يتم العثور على رسالة انتحار على الفور.


في العام الماضي، تزوجت تاكيوتشي من الممثل ناكامورا شيدو، وأنجبت طفلا هذا العام.


ولعبت يوكو تاكيوتشي، دور البطولة في عشرات الأفلام التلفزيونية والأفلام السينمائية، وحصلت ثلاث مرات على جائزة أكاديمية السينما اليابانية لأفضل ممثل.

 

روسيا اليوم

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