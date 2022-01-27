الخميس 27-01-2022
الوكيل الاخباري

التنمية: إخلاء 48 أسرة و5 أشخاص منذ بداية المنخفض الجوي

إقليم البترا تعاملت مع زوار انقطعت بهم السبل بسبب تراكم الثلوج

العلماء يحذرون من خطر محتمل للفيروس التاجي المكتشف في جنوب إفريقيا

دفاع مدني البلقاء يتعامل مع 182 حالة إسعاف خلال المنخفض

الكهرباء الوطنية: الاحمال الكهربائية تسجل 3810 ميغاواط

سقوط عمود كهرباء في حي نزال بسبب الثلوج

مفوضية اللاجئين: الأوضاع داخل مخيمات اللاجئين تسير بشكل اعتيادي

مواطن يناشد بنقله إلى المستشفى في عين الباشا

مدير الامن العام: نناشد المواطنين بعدم الخروج

الأرصاد: فرصة لتساقط الثلوج مجددا في هذه المناطق

الخميس، 27-01-2022 09:37 ص

انتحار هدسون ابن الممثل مايكل مادسن عن 26 عاماً

123374548_777911589437192_3122362188550104454_n


الوكيل الإخباري - تم العثور على هدسون مادسن ابن الممثل مايكل مادسون ميتاً في جزيرة أواهو في هاواي.

اضافة اعلان

إذ أكدت السلطات الرسمية أن هدسون مادسن وُجد ميتاً بطلق ناري في جزيرة أواهو وذلك عن عمر يناهز الـ26 عاماً.

هدسون وهو ابن الممثل مايكل مادسن، كما أن عرابه المخرج كوينتن تارانتينو الذي تعاون مع والده لسنوات عديدة ولاسيما في أفلام Reservoir Dogs، Kill Bill Vol.1، Kill Bill Vol.2.

وأكدت المتحدثة باسم قسم الفاحصين الطبيين في هونولولو خبر وفاة هدسون، وقالت بما معناه "أؤكد أن هدسون لي مادسون، 26 عاماً، توفي بعيار ناري في رأسه، ومن المرجح أن يكون قد انتحر في جزيرة أواهو".

ET بالعربي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
202069153446574637273136865745144

محكمة مصرية تصدر حكما بحق ريم البارودي

7489550_1571207418

حقيقة تعرض فراس إبراهيم لوعكة صحية

d0f355e0967818919daac246d62f6fbea7029eb8-310120124905

زواج طارق العريان ونيكول سعفان يتصدر الترند

image (4)

غادة عبد الرازق تعلن إصابتها بـ أوميكرون

1280x960

كارمن لبس تتعرض للسرقة

2570497_1605262831

انتشار شائعة طلاق أحمد حلمي ومنى زكي يتصدر الترند