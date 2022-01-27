انتحار هدسون ابن الممثل مايكل مادسن عن 26 عاماً

الوكيل الإخباري - تم العثور على هدسون مادسن ابن الممثل مايكل مادسون ميتاً في جزيرة أواهو في هاواي.





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إذ أكدت السلطات الرسمية أن هدسون مادسن وُجد ميتاً بطلق ناري في جزيرة أواهو وذلك عن عمر يناهز الـ26 عاماً.





هدسون وهو ابن الممثل مايكل مادسن، كما أن عرابه المخرج كوينتن تارانتينو الذي تعاون مع والده لسنوات عديدة ولاسيما في أفلام Reservoir Dogs، Kill Bill Vol.1، Kill Bill Vol.2.





وأكدت المتحدثة باسم قسم الفاحصين الطبيين في هونولولو خبر وفاة هدسون، وقالت بما معناه "أؤكد أن هدسون لي مادسون، 26 عاماً، توفي بعيار ناري في رأسه، ومن المرجح أن يكون قد انتحر في جزيرة أواهو".



ET بالعربي