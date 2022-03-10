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الخميس، 10-03-2022 01:02 م

انتخاب محسن غازي نقيباً للفنانين السوريين

محسن-غازي-زهير-رمضان


الوكيل الإخباري - انتخب مجلس نقابة الفنانين السوريين في جلسة استثنائية أمس الأربعاء الفنان محسن غازي نقيباً للفنانين خلفاً للفنان الراحل زهير رمضان.

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وغازي من مواليد محافظة حماة وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، انضم إلى نقابة الفنانين السوريين عام 1984، مثّل في المسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما، ولديه العديد من الأغاني.

 

ومن أبرز أعمله التلفزيونية: "أبو زيد الهلالي" و"ليل المسافرين" و"شام شريف" و"ذكريات الزمن القادم" و"ولادة من الخاصرة" و"المصابيح الزرق" و"صور عائلية".

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