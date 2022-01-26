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الأربعاء، 26-01-2022 01:26 م

انتشار شائعة طلاق أحمد حلمي ومنى زكي يتصدر الترند

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الوكيل الإخباري - نفى الفنانان المصريان أحمد حلمي ومنى زكي شائعة طلاقهما، التي انتشرت على مواقع الإنترنت بعد عرض فيلم أصحاب ولا أعز.

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ووصفت مصادر مقربة من الفنانين المصريين شائعة الطلاق بالسخيفة، وقالوا إنّ ما قدّمته منى في الفيلم ليس سوى عمل فني.

وكانت الفنانة المصرية قد تعرّضت لحملة كبيرة من الانتقادات، بعد المشاهد والألفاظ الجريئة التي شهدها الفيلم المأخوذ عن فيلم إيطالي، حيث طالب جمهور أحمد حلمي بانفصاله عنها بعد هذا العمل.

 

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