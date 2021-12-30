انتقادات لمحمد رشاد بسبب صورة خطيبته

الوكيل الإخباري - واجه الفنان محمد رشاد انتقادات حادة من قبل جمهوره بسبب صورة خطيبته الجديدة التي أعلن ارتباطه بها بعد مرور حوالي عام من انفصاله عن الإعلامية مي حلمي.

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ونشر رشاد، عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة على حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة له بجانب فتاة، مخفياً ملامحمها بوضع صورة على وجهها لكي لا يكشف عن هويتها وكتب معلقا على الصورة باللغة الإنكليزية: "بحبك"، ليبدأ الجمهور في انتقاده طالبين منه أن يعلن صراحة عن شخصية خطيبته أو ينتظر وقت الإعلان الرسمي للخطوبة لينشر صورتها، فيما اعتبر البعض الآخر أن هذا يعد نوعاً من الكيد في طليقته.





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