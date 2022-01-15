انتقادات لمحمد رمضان بعد ظهوره مع حصان - صورة

الوكيل الإخباري - نشر الفنان محمد رمضان، على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" صورة جديدة له ظهر خلالها وهو يمسك لجام حصان أسود ملفت للأنظار أثناء تواجده في مدينة دبي، وكتب معلقاً من خلال صورته: "جمعة مباركة".



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وتلقى رمضان مئات التعليقات من جمهوره ومحبيه يثنون على الصورة، إلا أن بعض التعليقات عابت عليه ظهوره عارياً وكأنه يتحدى كل الانتقادات السابقة حول هذا الأمر، في حين انتقدته فئة ثالثة واتهمته بمحاولة تقليد الفنان أحمد السقا، والذي يظهر دائماً بصحبة حصانه.











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