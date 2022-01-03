انتقادات لياسمين صبري بسبب إطلالتها في رأس السنة - صور

الوكيل الإخباري - تسببت الإطلالة التي ظهرت بها الفنانة ياسمين صبري في سهرة خاصة ليلة رأس السنة مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في توجيه انتقادات لها.

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وكان سبب تلك الانتقادات أنها كانت تشبه إطلالة ظهرت بها جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو في كانون الأول (ديسمبر) الماضي خلال رحلة لها إلى القطب الشمالي احتفالاً بالعام الجديد برفقة أبناء كريستيانو رونالدو، حيث ظهرت وهي مرتدية نفس المعطف الفرو، والذي ظهرت به ياسمين في ليلة رأس السنة.





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