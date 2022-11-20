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الأحد، 20-11-2022 09:26 ص

انتقادات وهجوم شرس على الفنانة مريام فارس بسبب أغنية مونديال قطر

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الوكيل الإخباري-تصدرت ميريام فارس وأغنية "توكو تاكا" تريند موقع "تويتر"، بعد ساعات من طرحها على يوتيوب، وتخطت المشاهدات على موقع الفيديوهات الشهير للأغنية حتى الآن حاجز 7,9 ملايين مشاهدة.

وشارك في غناء "توكو تاكا" مع الفنانة اللبنانية ميريام فارس، النجمة العالمية نيكي ميناج والكولومبي مالوما.

وتعرضت ميريام فارس لموجة واسعة من الانتقادات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار المقطع الترويجي لأغنية Tukoh Taka، والتي تعد ضمن الإصدارات الموسيقية لاتحاد كرة القدم الدولي "فيفا" لكأس العالم قطر 2022، والتي انطلقت عبر المنصات الرقمية في 18 نوفمبر.


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وانتقد عدد كبير من الجمهور، أغنية ميريام فارس المشاركة ضمن فعاليات كأس العالم، حيث أشار العديد من المتابعين إلى محاولة تقليدها للمطربة الكولومبية شاكيرا في الغناء والرقص والزي، وهاجمها البعض بسبب أن الأغنية لا تعكس الهوية العربية كون المونديال يقام لأول مرة على أرض عربية في قطر.

وهي محاولة تقليد لأغنية Waka Waka التي غنتها شاكيرا في افتتاح كأس العالم إفريقيا 2010، وحصدت أكثر من ثلاثة مليارات مشاهدة.

 

روسيا اليوم

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