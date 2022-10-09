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الأحد، 09-10-2022 02:30 م

انتقاد آمبر هيرد لسفرها إلى إسبانيا رغم ديونها لجوني ديب

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الوكيل الإخباري - تعرضت أمبر هيرد لانتقادات بسبب رحلتها إلى إسبانيا رغم الديون الضخمة لطليقها جوني ديب ومحاميها السابق.

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وبعد أن أعلنت إفلاسها، سافرت أمبر هيرد إلى مايوركا الإسبانية ما عرضها لموجة انتقادات شككت في ادعاءها الإفلاس، وتساءل كثيرون عن دفعها نفقات إجازتها في إسبانيا، إذا كانت مفلسة.

 

فإن الممثلة تدين بأكثر من 10 ملايين دولار لجوني ديب و15 مليون دولار لمحاميها.

 

وقال جاريد شابيرو، خبير العلاقات العامة، إنه سينصح هيرد، بالتوقف عن أي نشاطات تدل على امتلاكها المال مثل التسوق، أو قضاء العطلات الفاخرة، لأن ذلك سيعرضها لمشاكل لا تحمد عقباها.

واستأجرت هيرد منزلاً في مايوركا بعد انتهاء محاكمتها، وظهرت سعيدة خلال إجازتها جنباً إلى جنب مع ابنتها، ما جعل كثيرين يتساءلون هل تنوي الاستقرار في إسبانيا.

 

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