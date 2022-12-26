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الإثنين، 26-12-2022 04:58 م

انتهاء تصوير مسلسل العيلة دي لـ وفاء عامر

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الوكيل الإخباري-أعلنت الفنانة وفاء عامر، انتهاء تصوير مسلسل العيلة دي، الذي يعرض حاليًا عبر شاشة قناة dmc، متمنية أن ينال العمل إعجاب محبيها ومتابعيها.

كما نشرت وفاء عامر، صورة من كواليس المسلسل، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: فركش أحلى وأجمل عيلة حتوحشني، دراما المتحدة وأروما وDmc، فخورة بالعمل معكم.

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دارت أحداث مسلسل العيلة دي، في إطار اجتماعي كوميدي، حول عائلة مصرية تنتمي للطبقة المتوسطة، ويتم من خلال تلك الأسرة طرح عدة مشاكل وقضايا إنسانية تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالي.

القاهرة24

 




 

 


 

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