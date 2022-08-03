اندلاع حريق هائل في موقع تصوير فيلم عالمي-صور

الوكيل الإخباري-اندلع حريق ضخم في موقع تصوير الفيلم الجديد الذي لم يكشف عن اسمه بعد للمخرج الهندي الشهير لوف رانجان ، والذي يقوم ببطولته النجم الهندي رانبير كابور والممثلة الهندية الشهيرة شرادها كابور .

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ووفقا لما نشرته شبكة PTI نقلا عن مسؤول في هيئة الدفاع المدني في مومباي، فإن حريق هائل قد اندلع في موقع تصوير الفيلم في ضاحية غرب أنديري في مومباي، بالقرب من مجمع أنديري الرياضي، يوم الجمعة 29 يوليو الماضي 2022.



وبحسب التقرير فإنه لم يكن يتواجد وقت الحريق أي من الممثلين المشاركين في بطولة الفيلم، وإنما عدد قليل من فريق عمل الفيلم، وتحدث عن أن الحريق قد تم إخماده بنجاح بعد خمس ساعات من اندلاعه بالاستعانة بثماني سيارات إطفاء.













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