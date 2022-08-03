الأربعاء 03-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

النواب يقر معدل قانون ضريبة المبيعات

الأردنيون دفعوا فواتير بقيمة 896 مليون دينار الكترونياً خلال تموز الماضي

الأعلى للسكان: زواج الأطفال من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي

الكويت: الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

5 من أصل 9 أشخاص توفوا بكورونا الأسبوع الماضي غير مطعمين

الحكومة تسعى لـلوصول إلى 713 خدمة رقمية بنهاية 2023

الأمن ينشر فيديو لاحباط محاولة سرقة في عمان

هيئة الطيران: لا يوجد رحلات حالياً بين الأردن والصين

خبير نفطي يكشف ما نحتاج اليه لخفض أسعار المحروقات في الأردن

"5" رفعات على أسعار المحروقات منذ بداية 2022

الأربعاء، 03-08-2022 11:05 ص

اندلاع حريق هائل في موقع تصوير فيلم عالمي-صور

film-set-production-PA-filmmaking-creative-school-arabia-صناعة-الافلام-تصوير-التصوير-السينمائي-صناعة-السينما-8-امور-تساهم-في-طردك-من-اي-موقع-تصوير1


الوكيل الإخباري-اندلع حريق ضخم في موقع تصوير الفيلم الجديد الذي لم يكشف عن اسمه بعد للمخرج الهندي الشهير لوف رانجان ، والذي يقوم ببطولته النجم الهندي رانبير كابور والممثلة الهندية الشهيرة شرادها كابور .

اضافة اعلان

 

ووفقا لما نشرته شبكة PTI نقلا عن مسؤول في هيئة الدفاع المدني في مومباي، فإن حريق هائل قد اندلع في موقع تصوير الفيلم في ضاحية غرب أنديري في مومباي، بالقرب من مجمع أنديري الرياضي، يوم الجمعة 29 يوليو الماضي 2022.


وبحسب التقرير فإنه لم يكن يتواجد وقت الحريق أي من الممثلين المشاركين في بطولة الفيلم، وإنما عدد قليل من فريق عمل الفيلم، وتحدث عن أن الحريق قد تم إخماده بنجاح بعد خمس ساعات من اندلاعه بالاستعانة بثماني سيارات إطفاء.





الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-08-03 at 12.00.16 PM

قد تشاهدها لأول مرة .. صور نادرة من طفولة وشباب الفنان عمرو دياب

guy-g5e1dcd4eb_1280-2

فنان مصري يتصدر الترند بصعوبة وضعه المادي

2ipj-2-730x438

ابن تامر حسني حديث الجمهور بأحدث ظهور -صورة

158049

بعد غياب .. جاستن بيبر على المسرح من جديد

123089

بعد افلاسها .. آمبر هيرد تبيع منزلها في كاليفورنيا بمليون دولار

01-08-22-747707350

ياسمين صبري تشارك متابعيها صوراً جديدة