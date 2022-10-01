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السبت، 01-10-2022 01:41 م

انسحاب بطل صالون زهرة في الجزء الثاني

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الوكيل الإخباري-يستعد جمهور صالون زهرة من بطولة نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار لمشاهدة الموسم الجديد من العمل خلال الفترة القادمة.

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وكشفت مصادر بشكل مفاجئ ورغم نجاح الشخصية التي جسدها طوني عيسى ضمن أحداث الموسم الأول من صالون زهرة؛ وهو جار زهرة بالحارة والذي يحاول مساعدتها في أزماتها لحبه لها رغم زواجه بأخرى، إلا ان طوني فضّل أن ينسحب من الموسم الجديد بسبب صغر مساحة الدور بعد أن وجد أنه لا يضيف له الجديد خاصة بعد نجاحه الكبير في "العين بالعين ".


ويتردد أن يحيى بيازي قد إنضم مؤخراً لفريق عمل مسلسل صالون زهرة 2، وما زال صناع العمل يواصلون تصوير مشاهده ليلا نهاراً حتى ينتهى التصوير بداية نوفمبر المقبل، على أن يكون جاهزاً للعرض خلال موسم الشتاء المقبل.

 

نواعم

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