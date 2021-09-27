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الإثنين، 27-09-2021 12:16 م

انطلاق البريئة مسلسل الغموض والتشويق

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الوكيل الإخباري - انطلق عرض الحلقات الأولى من مسلسل "البريئة" للمخرج رامي حنا، رؤية وسيناريو وحوار مريم نعوم، إنتاج Eagle Films/ جمال سنان، عبر منصة شاهد، وهو مسلسل مؤلف من ٨ حلقات.

يجمع المسلسل نخبة من نجوم الدراما وهم كارمن بصيبص، تقلا شمعون، بديع أبو شقرا، يورغو شلهوب، ساشا دحدوح، إيلي متري، جورج شلهوب، إيلي شوفاني، أسعد حداد، فيصل أسطواني، منى كريم، ريتا متري، كارولين عزام وغيرهم.

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المصدر -نواعم 

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