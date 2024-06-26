انطلاق تصوير مسلسل "العتاولة 2" في أكتوبر القادم

الوكيل الإخباري- بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "العتاولة" في رمضان الماضي، بدأ صنّاعه التأهب لانطلاق التصوير في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، استعداداً لعرضه ضمن ماراثون دراما رمضان 2025.

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ويستعد نجوم الجزء الأول، بما فيهم طارق لطفي، وأحمد السقا، وباسم سمرة، ومصطفى أبو سريع لبدء التصوير، مع انضمام نجوم جدد، حسبما صرح مخرج المسلسل أحمد خالد موسى في لقاءات صحافية. وقرر القائمون على المسلسل تغيير المؤلف هشام هلال، الذي كتب الجزء الأول، والاستعانة بالسيناريست مصطفى جمال لكتابة سيناريو الجزء الثاني.



وسيغيب عن الجزء الثاني عدد من الشخصيات التي ظهرت في الجزء الأول، نظراً لانتهاء أدوارهم في السياق الدرامي، أو لوفاتهم في الأحداث، وفي مقدمة هؤلاء النجمة فريدة سيف النصر، إلا أنه من المتوقع أن تظهر ضمن سياق أحداث الجزء الثاني.



وشارك في الجزء الأول من المسلسل، كل من أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، وزينة، ومي كساب، وفريدة سيف النصر، ومحمد التاجي، وهدي الأتربي، ومصطفى أبو سريع، وميمي جمال، ومريم الجندي، وغيرهم، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.



ودارت أحداثه حول الشقيقين "خضر/طارق لطفي"، و"نصار/أحمد السقا"، اللذين يمارسان السرقة والنصب، حيث ورثا ذلك عن والدهما، ولكن حياة نصار تتغير تماماً بعد ظهور "حنة/زينة" في حياته، التي يقع في حبها، وبدورها تحاول إبعاده عن حياة الجريمة التي يعيشها، ولكن شقيقه خضر والظروف القاسية التي يعيشها تقف حائلاً أمام بدء حياة جديدة.



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