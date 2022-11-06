الإثنين 07-11-2022
الوكيل الاخباري

انطلاق عروض مهرجان المسرح الأردني الـ 29

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الأحد، 06-11-2022 11:44 م

انطلاق عروض مهرجان المسرح الأردني الـ 29

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الوكيل الاخباري - افتتحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الأحد، "مهرجان الأردن المسرحي" بدورته الـ29، الذي أقيم مساء اليوم في المركز الثقافي الملكي بعمان، والذي تشارك به 10 مسرحيات عربية من سبع دول، هي: الأردن، الجزائر، المغرب، السعودية، مصر، العراق والكويت.

وكرمت النجار في الحفل الذي قدمه الفنان محمد المجالي، بحضور أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري ونقيب الفنانين الأردنيين محمد يوسف العبادي، ومدير المهرجان الفنان عبد الكريم الجراح، والوفود المسرحية العربية المشاركة، الفنانين: زهير النوباني، وقمر الصفدي، ونبيل نجم ويوسف الجمل تقديراً لمسيرتهم الفنية الطويلة، وتسلموا دروعاً تذكارية وتغيب الفنان الجمل عن الحفل لظروف صحية وتسلمها بالنيابة عنه، نجله الفنان علاء الجمل.

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