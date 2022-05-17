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الثلاثاء، 17-05-2022 04:25 م

انطلاق مهرجان "كان" السينمائي الدولي بدورته الـ 75 في فرنسا

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الوكيل الإخباري-تنطلق اليوم فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في النسخة الخامسة والسبعين والمقامة في الفترة من 17 إلى 28 ايار الجاري. 


ويبدأ الافتتاح في السابعة مساء بقصر المهرجان علي ساحل كان، بحضور نجوم الفن من أكثر من دولة، واختار المهرجان، الممثلة الفرنسية البلجيكية "فيرجيني إيفيرا"، 44 عاماً، لتقديم حفلي الافتتاح والختام. 

يعرض فيلم  Coupez لميشيل هازانافيسيوس في الافتتاح و في أكثر من 300 دار سينما في فرنسا، وهو فيلم يدور في إطار كوميدي عن مهاجمة الزومبي لبعض الأشخاص. 

يشهد حفل الافتتاح ، حضورا وتكريما خاصا للممثل الحائز على الأوسكار فورست ويتكر، ومنحه السعفة الذهبية عن مشواره الفني ومساهمته في إثراء السينما العالمية. 

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يشارك أيضا فورست ويتكر في مهرجان كان بفيلمه الجديد "من أجل السلام -  For the Sake of Peace" وهو عمل من إنتاجه ويعرض بشكل خاص يوم الأربعاء 18 ايار وتدور أحداثه عن دولة جنوب السودان. 


ويستضيف المهرجان عددا من نجوم هوليوود، حيث سيتم عرض فيلم "Top Gun: Maverick" للفنان توم كروز و للمخرج جوزيف كوسينسكي، وهو الجزء الثاني من عمله الكلاسيكي Top Gun الذي عرض في عام ١٩٨٦.

بوابة الاهرام

 

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