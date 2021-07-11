الأحد 11-07-2021
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الأحد، 11-07-2021 10:13 ص

انفصال أحلام عن زوجها يشعل تويتر السعودية

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الوكيل الإخباري - تصدر هاشتاغ "طلاق الفنانة أحلام" الترند على مواقع التواصل الاجتماعي ليلة أمس السبت مع الاشارة الى انها انفصلت عن زوجها بطل الراليات مبارك الهاجري بعد زواج استمر سنوات عديدة.

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الموضوع لم يمر مرور الكرام خصوصاً ان محبي أحلام اتحدوا بوجه هذه الشائعات وعبّروا عن غضبه لتداول هذا النوع من الاخبار من دون التأكد من صحتها مع التأكيد على ان الهاشتاغ بعيد كل البعد عن الحقيقة وهي ان أحلام على علاقة حب كبيرة مع زوجها ولا يوجد اية مشاكل بينهما وومع ذلك لم تعلق الفنانة الإماراتية على الهاشتاغ.

 

المصدر - الفن 

 




 




 

 


 

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