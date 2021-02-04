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الخميس، 04-02-2021 11:36 ص

انفصال نجوى كرم عن زوجها

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الوكيل الإخباري_ كشف المنتج يوسف حرب عن انفصاله عن الفنانة اللبنانية نجوى كرم ، مشيرا الى انه لم يتحمل أضواء الشهرة خصوصاً أن الأخيرة تمتلك شهرة جماهيرية كبيرة.
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وقد أكد أن الزواج بأحد المشاهير يعد أمر صعب للغاية،مشيراً أنه شخص غيور .وأنهم كانا يعيشان في وقت لم يستطيعا تحمل ظروف بعضهما البعض.

وقال : أن الإنفصال جاء في وقت لم يكن على قدر هذه العلاقة، حيث مر وقت لم تستطع نجوى الحفاظ عليها، ولا حتى هو ،وأنه لايزال يحبها ويحترمها.

وأشار حرب إلى أنه  شخص غيور وأنه حتى نجوى كانت تغار عليه كثيرا ،وهذا سبب الإنفصال .وعلى الرغم من ذلك إلا أن نجوى لم تذكره بسوء ولا هو يذكرها بسوء.

المصدر : الإمارات نيوز 

 




 

 


 

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