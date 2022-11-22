انفصال نسرين طافش عن زوجها رسمياً .. صور

الوكيل الإخباري -أعلن الدكتور شريق الشرقاوي انفصاله عن الفنانة نسرين طافش رسمياً بعد مرور 5 أشهر تقريباً على زواجهما دون اي اسباب واضحة .



ونشر الشرقاوي مؤخرا مقطع فيديو بعنوان " النرجسية والطاقة " عبر حسابه الخاص في انستجرام وفي رصد التعليقات ، سألته احدى المتابعات " فين نسرين طافش ؟ اطلقتوا ؟" ليجيب :" تم الطلاق بسلام وانا احترمها كإنسانة .. وعدم الاتفاق شيء طبيعي جدا يحدث بين البشر المهم هو السلام والاحترام " .



وكانت قد تداولت انباء عن انفصالها مسبقاً بعدما حذفت نسرين طافش كافة الصور التي تجمعها بزوجها الطبيب المصري شريق الشرقاوي عبر حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

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