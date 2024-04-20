انهيار أحمد السعدني في جنازة عمدة الدراما المصرية - صورة

الوكيل الإخباري - اُقيمت عصر يوم الجمعة، مراسم تشييع جثمان عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني إلى مثواه الأخير، حيث انضم إلى الجنازة عدد كبير من النجوم في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.



وبدا على نجله الفنان أحمد السعدني الانهيار والحزن، حيث لم يتمالك دموعه لحظة وداع والده، وحمل نعشه.

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وكان أول الحاضرين للمشاركة في جنازة الراحل صلاح السعدني الفنان أحمد السقا، الذي تجنب الرد على أسئلة الصحافيين عن علاقته بالراحل، واكتفى بعبارة "البقاء لله".



وعلى غرار السقا، حرص أشرف زكي نقيب الممثلين، على الحضور ومواساة أحمد السعدني وعائلة الراحل، قائلاً: "ترك الراحل الكبير وراءه تاريخاً كبيراً".



وأعلن نبأ وفاة الفنان صلاح السعدني نقيب الممثلين في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة ، إذ نشر صورة لصلاح السعدني عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، وعلقً عليها: "البقاء لله الفنان صلاح السعدني ربنا يرحمه".

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