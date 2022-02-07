انهيار الفنانة مي عمر متأثرة بوفاة الطفل ريان - فيديو

الوكيل الإخباري - خلال لقاء لها مع برنامج "et بالعربي"، وعند سؤالها عن شعورها بعد وفاة الطفل المغربي ريان عقب انتشاله من البئر التي سقط فيها، انهارت الفنانة مي عمر في البكاء الشديد.

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وقالت في تعليقها على الحادثة: "كل من يعرف قصة الطفل ريان يتعاطف معها وجمعنا تعاطفنا معه والقصة التي كانت صعبة للغاية بالحبس في البئر".



وبكت مي عمر بحرارة متأثرة بشدة لما تعرض له الطفل والذي عانى كثيراً في الأيام الماضية.





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