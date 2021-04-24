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السبت، 24-04-2021 10:06 ص

انهيار جمانة مراد بعد تنفيذ مقلب بها- فيديو

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الوكيل الاخباري - انهارت الفنانة السورية، جمانة مراد، بعد تنفيذ مقلب بها، الجمعة، يضم قتل وسرقة واختطاف.

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وتعرضت جمانة مراد في برنامج المقالب "خمس نجوم"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" لمقلب تتمحور فكرته حول قيام مجموعة من اللصوص بمضايقتهما هي والفنان المصري، كريم فهمي، أثناء قيادتهما للسيارة.


وأمام مضايقات اللصوص الموجودين داخل سيارة ميكروباص، يوقف كريم فهمي السيارة ويدخل في مشاحنة معهم، إلا أنهم يختطفونه، ولكن بعد أن يقتل أحدهم بالسكين، فيما تتعرض جمانة مراد لسرقة حقيبتها.

 



ويعد هذا هو أول ظهور لجمانة مراد بعد وفاة طفلتها ديانا في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي.


وكتبت جمانة مراد على "إنستغرام" وقت الإعلان عن وفاة ابنتها: "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب إمك وأبوكي".


وأضافت جمانة: "فراقك صعب ومؤلم، بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير. يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرّد قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يا رب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا إمي".

 


وكانت ديانا تعاني من حالة مرضية صعبة، وظلت طيلة الأشهر الست الماضية تعاني من مرض رفضت والدتها الإفصاح عن طبيعته، حتى لاقت ربها.


وبرنامج "خمس نجوم" يشارك في تقديمه كريم فهمي ومحمد الشرنوبي والفنانة اللبنانية نور وغادة عادل ومصطفى قمر.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 


 




 

 


 

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