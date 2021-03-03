الأربعاء 03-03-2021
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الأربعاء، 03-03-2021 03:17 م

انهيار رضوى الشربيني.. مشاهد مؤثرة من جنازة والدتها.. صور وفيديو

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الوكيل الاخباري - حضرت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، اليوم الأربعاء، تشييع جنازة والدتها، السيدة هالة أنور التي توفيت مساء أمس متأثرة بفيروس كورونا.

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وانهارت الإعلامية رضوى الشربيني بالبكاء أثناء جنازة والدتها من مسجد السيدة نفيسة، ولم تتمالك نفسها فور رؤية جثمان والدتها، وحاول عدد من أقاربها وأصدقائها تهدئتها.

 

وكانت والدتها توفيت مساء أمس الثلاثاء، متأثرة بفيروس كورونا المستجد، أثناء وجودها داخل غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات بعدما تم وضعها على جهاز تنفس صناعي.

وكانت رضوى الشربيني، قد عبرت عن حزنها الشديد بعد فقدان والدتها هالة أنور، وقالت عبر حسابها على "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يارب. أمي ماتت أدعولها يارب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك".

وفي منشور آخر، قالت رضوى الشربيني، "ماتت من كنت أكرم من أجلها.. أمي في ذمه الله. وإنا لله وإنا اليه راجعون.. برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة"، مشيرة إلى أن "صلاه الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفسية".

 


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