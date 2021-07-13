انهيار والدة رامي صبري في جنازة شقيقه ورسالة أخيرة كتبها قبل وفاته

الوكيل الإخباري - حالة من الانهيار والبكاء الشديد سيطرت على والدة المطرب رامي صبري، أثناء الصلاة على جثمان شقيقه كريم صبري، ورددت أثناء الجنازة «ليه كده يا كريم»

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وكان الفنان رامي صبري، انهار من البكاء، أثناء تشييع جنازة شقيقه كريم صبري، من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.



ولم يتمالك رامي صبري دموعه، قبل انطلاق صلاة الجنازة على شقيقه، التي حضرها المنتج وليد منصور، والمطرب مينا عطا، ومحمد الشرنوبي ورامي جمال، وأوس أوس وأحمد الشامي، وعدد من أصدقاء الراحل، الذين حرصوا علي مواساة «رامي» في مصابه الجلل.

وكان آخر ما كتبه الراحل لوالدته قبل وفاته، عبر حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك": "ربنا يخليكي ليا يا أمي ويحفظك دايماً يا رب".





وغيّب الموت كريم صبري، يوم الاحد غرقا في ترعة المريوطية.



كانت الفنانة شذى، أعلنت وفاة شقيق رامي صبري، قائلة: «البقاء والدوام لله، كريم صبري شقيق أخويا وصديقي رامي صبري في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، مفيش كلام نافع يتقال والله غير إن كريم حقيقي زي ما بيتقال كان ابن موت الله يرحمك يا كريم ويصبر أهلك وأصحابك يا رب».



يذكر أن آخر أغنية قدمها الفنان الراحل في شهر يونيو الماضي عن ثورة 30 يونيو، وطرحها عبر صفحته على يوتيوب.

المصدر - الوطن