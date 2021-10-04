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الإثنين، 04-10-2021 02:17 م

اولى خطوات ياسمين عبد العزيز الفنية بعد تعافيها من الوعكة الصحية

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الوكيل الإخباري - الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تلقت عدد من السيناريوهات الدرامية من اجل حسم مشاركتها في الموسم الرمضاني ل ٢٠٢٢ خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل " اللي مالوش كبير " الذي عرض رمضان الماضي.

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وكانت ياسمين عبد العزيز عادت الى مصر منذ ايام قليلة بعد استكمال رحلة علاجها في سويسرا منذ اكثر من شهر ونصف، وذلك بعد مرورها بوعكة صحية شديدة اثر خضوعها لعملية ازالة تكيسات من المبيض.

كما كشف زوج ياسمين عبد العزيز الفنان المصري احمد العوضي، ان زوجته كانت تواجه الموت بسبب اهمال طبي على ان يكشف الكثير من الاسرار خلال الفترة المقبلة وفور عودته الى مصر والاطمئنان على صحة ياسمين عبد العزيز.

 

المصدر - الفن 

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