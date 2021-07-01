الخميس 01-07-2021
الوكيل الاخباري

الملك يغادر أرض الوطن متوجهاً إلى الولايات المتحدة

122 مستوطنا يقتحمون ' الأقصى '

التربية: ورقة امتحان التوجيهي المقرر الخميس 'لم تتسرب'

مصدر يكشف لـ الوكيل تفاصيل العثور على جثة شاب توفي في منزله منذ 3 أيام في إربد

وزير العدل الفلسطيني يكشف أسباب وفاة نزار بنات

إدارة الأزمات : ولي العهد تابع تفاصيل خطط مكافحة كورونا

دودين: قوانين الدفاع لا تؤثر على حياة المواطنين

إعطاء أكثر من 1.74 مليون جرعة من لقاحات كورونا في الأردن الشهر الماضي

المستحقون لقرض الإسكان العسكري - رابط

الحكومة تحدد عدد المشاركين في المناسبات بالمنازل

الخميس، 01-07-2021 10:28 ص

اول تعليق لـ شريهان على أزمة شيرين وحسام حبيب - صورة

Doc-P-812706-637539830238049891


الوكيل الإخباري - علقت الفنانة شريهان على أزمة تسريب التسجيلات الصوتية لوالد الفنان حسام حبيب اتهمه فيها بمحاولة سرقة زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب.

اضافة اعلان

 

وبعد نفي الثنائي انفصالهما ووقوفهما معاً في ما يحصل كتبت شريهان : الرجولة أفعال وليست أقوال" مع هاشتاغ "حسام حبيب" مما جعل البعض يعتقد انها ضد حسام فيما قصدها هو العكس فتداركت الموقف وكتبت في تغريدة ثانية:” أصف حسام حبيب بالرجولة. هذا وصف وليست نصيحة. حماكم ربي بعينه التي لاتنام ولا تغفل أبداً”.


وتابعت :” بنت مصر و بنت قلبي في قلب وعصمة رجل أمين عليها .. الحمد الحمد الحمد والشكر لله”. وأرفقتها بهاشتاغ (#شرين_عبد_الوهاب #صوت_مصر)

 


 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
a2c4b2539b26c997759f058c89567a4e

تطورات الحالة الصحية للفنانة ميساء مغربي - فيديو

3837796-471898065

كشفت مي كساب تفاصيل جديدة حول ألبوم زوجها أوكا - صورة

نوال-الزغبي-مواقع-التواصل-الاجتماعي-1

نوال الزغبي تنتهي من تصوير كليب باللهجة المصرية 'عقلي وقف'

680d4f2eca1823adccf75bdd64792c6d

إليسا تتعاطف مع طفلة مريضة - فيديو

99388Image1

أحلام تثير الجدل بصور جديدة من كواليس اغنيتها 'الله يرحمه' - صور

Cameron-Diaz-bientot-un-bebe-avec-Benji-Madden

كاميرون دياز سعيدة بعد ابتعادها عن التمثيل

أخبار متعلقة
image

حبس المنتجة سارة الطباخ بتهمة تبديد أموال محمد الشرنوبي

reed

أول تعليق للفنان الكويتي داود حسين بعد تعرضه للسرقة

reed

الفنان داود حسين يتعرض لحادثة سرقة

ff_1

حلا الترك تعود لنشاطها الفني بعد أزمتها مع والدتها