اول تعليق لـ شريهان على أزمة شيرين وحسام حبيب - صورة

الوكيل الإخباري - علقت الفنانة شريهان على أزمة تسريب التسجيلات الصوتية لوالد الفنان حسام حبيب اتهمه فيها بمحاولة سرقة زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب.

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وبعد نفي الثنائي انفصالهما ووقوفهما معاً في ما يحصل كتبت شريهان : الرجولة أفعال وليست أقوال" مع هاشتاغ "حسام حبيب" مما جعل البعض يعتقد انها ضد حسام فيما قصدها هو العكس فتداركت الموقف وكتبت في تغريدة ثانية:” أصف حسام حبيب بالرجولة. هذا وصف وليست نصيحة. حماكم ربي بعينه التي لاتنام ولا تغفل أبداً”.



وتابعت :” بنت مصر و بنت قلبي في قلب وعصمة رجل أمين عليها .. الحمد الحمد الحمد والشكر لله”. وأرفقتها بهاشتاغ (#شرين_عبد_الوهاب #صوت_مصر)





المصدر - الفن