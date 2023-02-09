اول تعليق من اسعاد يونس بعد تحسن حالتها الصحية

الوكيل الإخباري- توجهت الفنانة المصرية إسعاد يونس بالشكر الى جمهورها وجميع من دعمها ووقف إلى جوارها بعد الازمة الصحية التي المت بها.



شاركت اسعاد، على حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها من برنامجها الشهير ”صاحبة السعادة“، مشيرة الى تحسن صحتها و عودتها الى الشاشة.

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وكتبت: ”أنا رجعت الحمدُ الله… كانت محنة وربنا قدرني إني أعديها على خير، شكراً لسؤالكم ودعواتكم اللي ساعدتني وأسعدتني جداً طول الفترة اللي فاتت“.

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