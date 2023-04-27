الخميس 27-04-2023
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الخميس، 27-04-2023 06:13 م

اول تعليق من تامر حسني بعد طلاقه من بسمة بوسيل

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الوكيل الاخباري - أعلنت بسمة بوسيل عن طلاقها رسميًا من تامر حسني عبر ستوري شاركتها عبر انستغرام : "جعلنا بينكم موده و رحمه ده کلام ربنا في الزواج والطلاق لقد تم الطلاق بيني و بين تامر و سيظل بينا كل ود و احترام و ربنا يكتبلك و يكتبلي كل الخير آمين يارب".
 
وحرص تامر على مشاركة الستوري وعلق عليها : "وجعلنا بينكم موده ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا او لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب ستظل بيننا الموده والرحمة و أجمل اولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير عشرة ١٢ عام مش هينه ، ربنا يكتبلك وبكتبلي كل الخير يابسوم سأظل الاب و الاخ والسند الصديق وفي حفظ الله".

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