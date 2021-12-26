الأحد 26-12-2021
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الأحد، 26-12-2021 11:37 ص

اول تعليق من حسن الرداد على إشاعة انفصاله عن إيمي سمير

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الوكيل الإخباري - انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار عن انفصال الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم خاصة بعد ظهور كل منهما منفرداً في مناسبات مختلفة وعدم نشر صورهما معاً على حساباتهما وتواجد إيمي في المملكة العربية السعودية وهي تؤدي مناسك العمرة بمفردها.

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ورداً على تلك الأخبار أكد الرداد، أن كل ما تردد عن انفصاله عن إيمى سمير غانم، والذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كلام سخيف وفاضي، متابعًا في تصريحات صحافية: "ما ورهومش غير القرف وسيرة الناس".

المصدر - لها

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