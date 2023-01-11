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الأربعاء، 11-01-2023 04:05 م

اول ظهور لـ أمل حجازي بعد تعرضها لحادث خطير

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الوكيل الإخباري-نشرت الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي، مقطع فيديو على حسابها عبر انستغرام، ظهرت فيه من داخل المستشفى، في اول ظهور لها بعد اعلانها تعرضها لحادث خطير أدّى إلى اصابتها بكسور في جسدها.

وطمأنت أمل متابعيها، خلال الفيديو ، اذ أظهرت رجلها المصابة، ثم صورت طبيبها و طلبت منه ايضاح وضعها للمتابعين، ليقوم الاخير بطمأنة الجمهور مشيرا الى ان الامر مر بسلام، و قال "وضعك بجنن، الحمدلله مرقت ع خير، انشالله بترجعي بتمشي بخير و سلامة".

من جهتها، ارفقت امل الفيديو بتعليق جاء فيه: "الحمدلله رب العالمين، وشكراً على محبتكم".

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