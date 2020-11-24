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الثلاثاء، 24-11-2020 10:38 ص

اول ظهور للفنانة حنان الترك بعد غياب دام لعامين - صورة

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الوكيل الاخباري-  ظهرت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك من جديد عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وعادت لنشر صورة جديدة لها.

ونشرت ترك الصورة لأول مرة بعد حذفها لجميع صورها من موقع "إنستغرام" عام 2018، والصورة لاقت إعجاب عدد كبير من متابعي الحساب.


وكانت قد حذرت، جمهورها ومتابعيها بسبب الصفحات المزيفة التي تحمل اسمها وتنسب لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وغردت عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "للأسف في صفحات كتير على فيسبوك باسمي، وأنا غير مسؤولة عنها، وعن ما ينشر فيها، وده رابط صفحتي الوحيدة الرسمية على فيسبوك وجاري توثيقها إن شاء الله".


وطالبت حنان ترك جمهورها بعدم الانسياق وراء الحسابات التي تنتحل شخصيتها بقولها "نرجو من الجميع تحري الدقة فيما ينشر مني وعني حيث إني لا أمتلك غير صفحة واحدة رسمية وموثقة على إنستغرام وتويتر، وهذا الحساب على فيسبوك، وجار توثيقه، وأنا غير مسؤولة عن أي شيء ينشر إلا على هذه الحسابات الموثقة رسميا.

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المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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