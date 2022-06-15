ايقاف مؤقت لفيلم "صقر المحروسة" بطولة أحمد عز وياسمين صبري

الوكيل الإخباري-بالرغم من تعاقد الممثل المصري أحمد عز على أول فيلم تاريخي يعود للعصر الإسلامي في مسيرته وهو "صقر المحروسة" والذي كان من المفترض أن تشاركه بطولته الممثلة ياسمين صبري وهو من تأليف محمود حمدان واخراج أحمد علاء الدين.



ولكن عز طلب من منتجة الفيلم التمهل في تقديمه لأن العمل لابد وأن يتم تنفيذه بدقة عالية، وسيبدأ في التحضير له فور انتهاءه من فيلمه الجديد "بغداد 2003" وهو أيضا فيلم تاريخي لكنه يتناول المرحلة التي تناولت دخول اميركا إلى العراق وسقوط الدولة واختفاء جيشها والفيلم للمخرج شريف عرفة.

اضافة اعلان



الجدير بالذكر أن أحمد عز ينتظر طرح فيلمه الجديد "كيرة والجن" والذي يتقاسم بطولته مع الممثل كريم عبد العزيز، كما عرض له منذ أشهر قليلة فيلم "الجريمة" والذي تجاوزت ايراداته ال33 مليون جنيه وتصدر بين الأعمال المنافسة له، كما أنه نافس في موسم عيد الأضحى الماضي بفيلم "العارف"، الذي حقق به إيرادات تجاوزت ال62 مليون، وأيضا حقق أعلى إيراد في الموسم بين الأفلام المنافسة له حينها.





الفن

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة