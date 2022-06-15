الأربعاء 15-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

المستقلة للانتخاب تطلق خطا ساخنا مع الأحزاب السياسية

محاضرة حول تسميد الأشجار في الكرك

كريشان يفتتح اللقاء التعريفي بمشروع كفاءة استخدام الطاقة بالعقبة

تعرّف على السدود التي جفت في المملكة - أسماء

البلقاء التطبيقية تقرر وقف الاقتطاعات المترتبة على الموظفين عن شهر حزيران

ادخال مفاهيم جديدة في مناهج العلوم لهذه الصفوف

دعوة لتحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين

قرار حكومي حول أنشطة قطاع المشتقات البترولية

اجراءات حكومية لتحفيز سوق رأس المال

مشروع قانون جديد للمجلس الطبي واعطائه صفة الاستعجال

الأربعاء، 15-06-2022 04:38 م

ايقاف مؤقت لفيلم "صقر المحروسة" بطولة أحمد عز وياسمين صبري

19045


الوكيل الإخباري-بالرغم من تعاقد الممثل المصري أحمد عز على أول فيلم تاريخي يعود للعصر الإسلامي في مسيرته وهو "صقر المحروسة" والذي كان من المفترض أن تشاركه بطولته الممثلة ياسمين صبري وهو من تأليف محمود حمدان واخراج أحمد علاء الدين.

ولكن عز طلب من منتجة الفيلم التمهل في تقديمه لأن العمل لابد وأن يتم تنفيذه بدقة عالية، وسيبدأ في التحضير له فور انتهاءه من فيلمه الجديد "بغداد 2003" وهو أيضا فيلم تاريخي لكنه يتناول المرحلة التي تناولت دخول اميركا إلى العراق وسقوط الدولة واختفاء جيشها والفيلم للمخرج شريف عرفة.

اضافة اعلان


الجدير بالذكر أن أحمد عز ينتظر طرح فيلمه الجديد "كيرة والجن" والذي يتقاسم بطولته مع الممثل كريم عبد العزيز، كما عرض له منذ أشهر قليلة فيلم "الجريمة" والذي تجاوزت ايراداته ال33 مليون جنيه وتصدر بين الأعمال المنافسة له، كما أنه نافس في موسم عيد الأضحى الماضي بفيلم "العارف"، الذي حقق به إيرادات تجاوزت ال62 مليون، وأيضا حقق أعلى إيراد في الموسم بين الأفلام المنافسة له حينها.

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
430056-88

صورة .. البوستر الرسمي لفيلم "كيرة والجن" بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز

202205020215361536

فيلم "واحد تاني" يقترب من 59 مليوناً فى شباك التذاكر منذ طرحه في مصر

115456

آمبر هيرد تعترف أنها مذنبة

WhatsApp Image 2022-06-15 at 2.12.29 PM

أحدث ظهور للفنان التركي كرم بورسين

6326_61

أول ظهور لأبناء الفنانة ريم مصطفى

11111111111

أبرز حفلات مهرجان موسم جدة 2022

أخبار متعلقة
19302

أشرف عبد الباقي يلتقي مع ياسمين صبري في مسلسل " الشادر " .. تفاصيل دوره

133-104820-separation-yasmine-sabry-ahmed-abuhashima_700x400

ياسمين صبري تتخطى الطلاق وتظهر بفيديو جديد