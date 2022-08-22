ايهاب توفيق يشارك صورة جديدة ويطمئن الجمهور على صحته

الوكيل الإخباري-نشر الفنان المصري إيهاب توفيق صورة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وهذا أول ظهور له بعد تعرضه لأزمة صحية.



وعلق إيهاب توفيق على الصورة مطمئناً الجمهور على حالته الصحية، وكتب: "أنا بخير الحمد الله وفي العلمين مع الأصدقاء".

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وكانت قد أظهرت الفحوصات الطبية وجود حصوات في الكلى، وأعلن توفيق عن الخبر ونشر صورة ، لتقرير الطبي والذي ورد فيه:" بالكشف على المريض المذكور تبين أنه يعاني من مغص كلوي أيسر حاد مع ارتفاع درجة الحرارة وبعد مراجعة الفحوصات تبين وجود حصوة بأعلى الجانب الأيسر مع ارتداد للبول على الكلى ونصحنا المريض بعدم السفر باستخدام الطائرة وتفتيت الحصوة بواسطة جهاز الموجات الصدمية مع الالتزام بالعلاج والمتابعة".



