السبت 28-05-2022
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السبت، 28-05-2022 01:07 م

ايهاب توفيق يغني اليوم على ضفاف النيل في مصر

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الوكيل الإخباري-يحيى الفنان إيهاب توفيق حفلا غنائيا بأحد المراكب النيلية، اليوم السبت، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن بمناسبة الصيف.

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وطرح مؤخرا المطرب إيهاب توفيق أحدث أعماله الغنائية "باشا"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والذى طرحها بداية من شهر مايو، حيث يتماشى إيقاعها مع أجواء الصيف من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقي.


الأغنية تم تصويرها فى دبى، ومن إخراج عادل سرحان، وكلمات محمد شكري وألحان بينو وتوزيع مانسى.

 

اليوم السابع

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