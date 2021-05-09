بألم شديد أيمن زيدان يستعيد ذكرى ابنه الأصغر بعد عشر سنوات على وفاته

الوكيل الاخباري - استعاد الفنان السوري أيمن زيدان ذكرى ابنه الراحل نوار برسالة مؤثرة نشرها على حسابه الخاص في موقع "فيسبوك"، وعبّر من خلالها عن ألمه الشديد حيث كتب: "ها هي كلماتي المغمسة بوجع الدنيا أكررها بعد مضي 10 سنوات على رحيل نوار، أقحوانة عمري التي عصفت بها ريح الموت العاتية... ما زلت أذكر انحناءتك على جدار الحياة حين بدأ الرحيل خطواته الموجعة نحوك، وما زلت أذكر وأنا بجوارك كيف هوى بك جدار الدنيا الهش وتركتني وحيداً أعانق عبقك وألملم تفاصيلك لأخبّئها في ثنايا روحي المتعبة. وداعاً يا مهجة القلب، خطفك الموت لكنه ظل متربّصاً بنا، كم افتقدك".

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ويُشار إلى أن نوار، وهو الابن الأصغر لزيدان، رحل منذ عشر سنوات بعد معاناته مع مرض السرطان. ويُذكر أنه شارك والده تقديم برنامج "سوبر ديو، لقاء الأجيال" الذي عُرض على شاشة قناة "أبو ظبي". كما خاض تجارب عدة في التمثيل والتأليف والإخراج في مجال الأفلام القصيرة. ومن ذلك تجربته الأخيرة في فيلم "عين الذئب" إلى جانب عمرو علي ابن المخرج السوري الراحل حاتم علي.





لها