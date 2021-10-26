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الثلاثاء، 26-10-2021 12:54 م

بإطلالة صباحية.. هبة مجدي تخطف الأنظار-صورة

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الوكيل الإخباري-نشرت الفنانة هبة مجدي صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

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وظهرت هبة مجدي فى الصورة بإطلالة صباحية، بدون مكياج، مما نال إعجاب متابعيها.

 



وحرصت الفنانة هبة مجدي على مشاركة جمهورها صورة جديدة من أمام غرفة مولودها “موسى”.


نشرت هبة مجدي، الصورة من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام” وعلقت قائلة: "الحمد لله حمداً كثيراً موسى محمد محسن يا رب احفظه وبارك فيه واحفظ أولادكم جميعاً.


واعتمدت هبة مجدي خلال الفترة الماضية، عدم وضع صور كاملة لها على “إنستجرام” حتى لا يظهر عليها آثار الحمل، حيث فضلت عدم الإفصاح عن هذا الأمر حاليا.


وكانت الفنانة هبة مجدي نشرت صورة جديدة نادرة برفقة الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت هبة مجدي على الصورة قائلة: "حمد لله على السلامة يا حبيبة الكل انتي فعلاً الفنانة المؤثرة اللي أثرت فينا كلنا ربنا يحفظك ويسعد قلبك".

 

صدى البلد

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