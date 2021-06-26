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السبت، 26-06-2021 10:59 ص

باسل خياط يحتفل بميلاد شقيقه الوسيم - صور

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الوكيل الإخباري - إحتفل الفنان باسل خياط بميلاد شقيقه محمد من خلال مجموعة من الصور نشرها عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام، ولاحظ الجميع الشبه الكبير بينهما.

وحرص النجم السوري على نشر مجموعة من الصور لشقيقه بمفرده ومعه ليظهر العلاقة المتينة التي تجمع بينهمت، وحرص على التعبير عن حبه الكبير له من خلال تعليقه على الصور بحب وإهتمام وإطلاق عليه دلع "حمودة".

نالت الصور تفاعلا كبيرا بين متابعيه الذين تناولوا احدى الصور التي تجمعه به، وعلقوا على الشبه الكبير الذي يجمع بين الشقيقين، لافتين الى ان الفارق يكمن بشعر محمد الطويل بينما الملامح فهو نسخةمن النجم السوري.

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يذكر أن محمد هو الشقيق الأصغر لباسل ويعمل بمجال البنوك، وهو بعيد عن المجال الفني ومقيم في دبي.

 



المصدر - لها 

 

 

 




 

 


 

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