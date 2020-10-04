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الأحد، 04-10-2020 11:31 ص

باسل خياط ينشر صور جديدة برفقة ابنته.. شاهد

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الوكيل الاخباري - شارك الفنان السوري باسل خياط متابعيها عبر تطبيق انستغرام بصور تجمعه بابنته إيزابيلا في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

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ولفتت الطفلة الانظار بعدما كبرت وتغيرت ملامحها بشكل كبير وباتت تشبه شقيقها شمس وتتشارك معه نفس لون الشعر الكيرلي وتفاصيل الوجه، وكانت حديث جمهور والدها عبر صفحاتهم.


وظهرت الطفلة مع والدها وهو يلعب معها، بينما بدت في غاية العفوية من خلال حركاتها الطريفة التي نالت اعجاب الآلاف من المتابعين وجمهور النجم السوري.


وكان النجم السوري أثار قلق متابعيه بعد ظهوره بنحافة مفرطة وواضحة في اول صورة له بعد وفاة والدها، وتساءل الكثير من متابعيه عن السبب، إلا أنه لم يرد على التعليقات ويوضح السبب.



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