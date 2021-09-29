باسم ياخور متهم بالتعالي وزوجته رنا الحريري ترد

الوكيل الإخباري - بعد أن كانت الكاتبة رنا الحريري زوجة الممثل السوري باسم ياخور قد عبر عن رأيها بمهووسي الأزياء، عادت القضية اليوم إلى الواجهة مجدداً بعد أن إتهمت احدى متابعيها زوجها بالتعالي، وذلك على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وعلقت المتابعة قائلة :"كثيرة حلوة وعفوية وأنيقة بلا تكيف بعكس زوجك"، مشيرة إلى أن ياخور كثيراً ما يهتم بإطلالاته، وأنه أحد الأشخاص مهووسي الأزياء.



من ناحيتها ردت الحريري، قائلة :"شكراً رزان على كلماتك اللطيفة عني، بس صدقيني زوجي ألطف ,انقى انسان ممكن تعرفيه، بس السوشال ميديا وصفحات الفنية مو دائماً بتعطي صورة صحيحة عن الفنان للأسف، أنا عايشه معه من 16 سنة، وفخورة فيه بكل لحظة مضت ورح ضل لأخر العمر".





المصدر - الفن