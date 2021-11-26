باسم ياخور وصبا مبارك يردان على أخبار انفجار لغم بهما

الوكيل الاخباري- أكّد النجم السوري باسم ياخور والفنانة صبا مبارك أنها بخير، رداً على شائعات تحدثت عن إصباتهما بلغم أرضي في العراق خلال تصوير مسلسل "ليلة السقوط" من تأليف السيناريست المصري مجدي صابر، ومن إخراج ناجي طعمي.



وقال ياخور في منشور عبر حسابه الشخصية في موقع "فيسبوك": "تحياتي أصدقائي لم أتعرض لأي حادث أثناء تصوير مسلسل ليلة السقوط وشكراً لكل من تواصل معي للاطمئنان".



وكتبت مبارك عبر خاصية القصص المصوّرة (ستوري) الملحقة بحسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام": "صباح الفل يا حلوين كمان مرة بحب خبركم.. أنا منيحة وما صار معي أي حادث ولا لغم ولا انفجار في العراق".



وأضافت: "تصويرنا كان آمن تماماً.. وخلصت من شهر وشوي وعم بصور ببيروت من وقته".



وختمت كلامها: "الرجاء من الصحافة اللي بتنقل أخبار وبتشير من بعض بدون حتى ما يحاولوا يتأكدوا أنو يراعوا أنو أنا وباسم بشر وعنا عيل وولاد وبيخافوا علينا لما يقرأوا هالأخبار، شو صاير معكم وشو هالإفلاس والفضاوة".

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المصدر: لها