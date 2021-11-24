باسم ياخور ينجو من الموت

الوكيل الإخباري - يتم تصوير المسلسل العربي "ليلة السقوط" في ثلاث مدن عراقية، وهو من اخراج ناجي طعمة ويجمع نجوم الوطن العربي من الخليج إلى بلاد الشام.



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وتعرّضت صبا مبارك وباسم ياخور لحادثة مخيفة حيث انفجر لغم حقيقي بالقرب منهما، حيث كان الانفجار في اليوم الأخير من التصوير في المدينة القديمة بمنطقة الساحل في الموصل.





وكشفت مصادر قريبة بأن اللغم كان من مخلفات معركة تحرير الموصل وكاد يصيب فريق العمل ولكن الانفجار وصل لكاميرات التصوير القريبة فقط.





واستعان طاقم العمل في المسلسل إلى تنفيذ معارك الأكشن بشكل حقيقي واستمر التصوير لمدة 122 يوم حيث يقدّم المآسي التي شهدها الوطن العربي.





المصدر - لبنان 24